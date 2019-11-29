Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия увидела в России угрозу для НАТО
Британия увидела в России угрозу для НАТО
В мире
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
В мире
Война и земля: почему Украина разочаровалась в Зеленском
Война и земля: почему Украина разочаровалась в Зеленском
Украина

В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией 

РИА Новости 2 минуты назад
Момент упущен: Украина прогадала с российским газом
Фото: Газораспределительная станция на Украине
Киев упустил момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Москвой на поставки газа, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и глава политсовета этой партии Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
"Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину. Потому что ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, говорить о новом транзитном контракте уже поздно", — сказал он.
Политик подчеркнул, что окончательное подписание нового соглашения может быть не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Поэтому, пояснил Медведчук, украинские власти уже ничего не смогут сделать, кроме как продлить невыгодный транзитный контракт на год.
"Для страны был выгоден лишь один вариант: создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза. Этого украинская власть не сделала, а потому все другие результаты будут негативными для Украины. Потому что от прекращения транзита газа в Европу мы потеряем поступления в госбюджет в размере около трех миллиардов долларов", — заключил депутат.
Ситуация с газовым контрактом
Контракты на транзит и поставку топлива истекают в конце текущего года. На встрече 27 октября "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения газовых вопросов, в частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, однако украинская сторона отказалась рассматривать схему обнуления.
Затем 18 ноября российская компания предложила "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российской компании отметили, что новый договор можно будет подписать только при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой Антимонопольным комитетом Украины решения о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии10 
Теги:
В мире , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Минэнерго , Антимонопольный комитет Украины , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия увидела в России угрозу для НАТО
Британия увидела в России угрозу для НАТО 3
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 14
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
Война и земля: почему Украина разочаровалась в Зеленском
Война и земля: почему Украина разочаровалась в Зеленском 382
Из законопроекта о домашнем насилии исключат насилие
Из законопроекта о домашнем насилии исключат насилие 2
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение