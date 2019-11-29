Момент упущен: Украина прогадала с российским газом

В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией

Киев упустил момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Москвой на поставки газа, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и глава политсовета этой партии Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

"Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину. Потому что ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, говорить о новом транзитном контракте уже поздно", — сказал он.

Политик подчеркнул, что окончательное подписание нового соглашения может быть не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Поэтому, пояснил Медведчук, украинские власти уже ничего не смогут сделать, кроме как продлить невыгодный транзитный контракт на год.

"Для страны был выгоден лишь один вариант: создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза. Этого украинская власть не сделала, а потому все другие результаты будут негативными для Украины. Потому что от прекращения транзита газа в Европу мы потеряем поступления в госбюджет в размере около трех миллиардов долларов", — заключил депутат.

Ситуация с газовым контрактом

Контракты на транзит и поставку топлива истекают в конце текущего года. На встрече 27 октября "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения газовых вопросов, в частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, однако украинская сторона отказалась рассматривать схему обнуления.

Затем 18 ноября российская компания предложила "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российской компании отметили, что новый договор можно будет подписать только при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой Антимонопольным комитетом Украины решения о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.