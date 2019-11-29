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Британия увидела в России угрозу для НАТО 

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Британия увидела в России угрозу для НАТО
Фото: Tom Nicholson / Globallookpress.com
Россия представляет реальную угрозу для НАТО, заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом сообщает ТАСС.
«Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны», — заявил Уоллес.
По словам министра, для борьбы с «российской угрозой» необходимо усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. «Мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России», — подчеркнул глава ведомства.
Разведывательный альянс «Пять глаз» осуществляют сбор информации, полученной путем радиоэлектронной слежки и разведки, и обмен ею между пятью государствами-участниками.
В августе прошлого года НАТО выпустила ролик, в котором говорилось о том, что Россия является одной из основных угроз для безопасности Североатлантического альянса. В видео говорилось о давлении со стороны Москвы. «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — отмечалось в ролике.
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Теги:
В мире , Армия , НАТО и Россия , Бен Уоллес , НАТО , Великобритания
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