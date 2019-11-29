Британия увидела в России угрозу для НАТО

«Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны», — заявил Уоллес.

По словам министра, для борьбы с «российской угрозой» необходимо усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. «Мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России», — подчеркнул глава ведомства.

Разведывательный альянс «Пять глаз» осуществляют сбор информации, полученной путем радиоэлектронной слежки и разведки, и обмен ею между пятью государствами-участниками.

В августе прошлого года НАТО выпустила ролик, в котором говорилось о том, что Россия является одной из основных угроз для безопасности Североатлантического альянса. В видео говорилось о давлении со стороны Москвы. «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — отмечалось в ролике.