Военный эксперт: США должны признать Крым российским

Американский военный эксперт в журнале National Interest опубликовал десять причин.

Указал на историческую принадлежность Крыма России и очевидную поддержку населения: "Защищая Крым, русские пролили реки своей крови как в Крымской войне, так и во Второй мировой, и это один из тех эпизодов, которые спасли мир от нацизма".

Подчеркивается, что полуостров часть национальных интересов России и его возвращение — просто завершение хаоса после распада Советского Союза.

Эксперт также отмечает, что Запад устал от санкций. Результата нет, одни убытки. И делает вывод, что только в стране фантазий можно думать, что однажды Крым снова достанется Киеву.