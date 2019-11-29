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Военный эксперт: США должны признать Крым российским 

Вести.Ru
«Пролили реки крови»: США дали совет по Крыму
Фото: РИА Новости
Американский военный эксперт в журнале National Interest опубликовал десять причин.
Указал на историческую принадлежность Крыма России и очевидную поддержку населения: "Защищая Крым, русские пролили реки своей крови как в Крымской войне, так и во Второй мировой, и это один из тех эпизодов, которые спасли мир от нацизма".
Подчеркивается, что полуостров часть национальных интересов России и его возвращение — просто завершение хаоса после распада Советского Союза.
Эксперт также отмечает, что Запад устал от санкций. Результата нет, одни убытки. И делает вывод, что только в стране фантазий можно думать, что однажды Крым снова достанется Киеву.
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Теги:
В мире , Республика Крым , США
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