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Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты 

ИноСМИ 14 минут назад
«Настоящая ядерная держава — не Россия и не США»
Фото: © РИА Новости, Виталий Аньков
Считается, что крупнейшие ядерные державы — это Россия и Америка. Однако Sohu (Китай) выделяет еще одну страну, которая, несмотря на сдерживание США, втайне ото всех смогла накопить столько ядерного материала, что теперь в случае необходимости она сможет изготовить не менее 6000 атомных бомб.
Рядом с Китаем затаилась ядерная держава, и это вовсе не Россия или США. Речь идет о Японии, которая долгое время не привлекала к себе внимания. По некоторым источникам, под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива, практически скрыв это от всех. В настоящее время имеющегося у Японии ядерного топлива хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Она явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными.
История Японии хорошо известна. В конце Второй мировой войны она была подвергнута атомной бомбардировке со стороны США. Два города, на которые сбросили бомбы, вмиг превратились в море огня. Эта трагедия привела к многочисленным жертвам. Тогда ядерное оружие впервые было использовано в реальных боевых действиях. Из-за поражения Япония была вынуждена принять санкции международного сообщества, которые включали в себя запрет на производство наступательных вооружений, таких как авианосцы и атомные бомбы, разрешалось иметь лишь вооруженные силы для самообороны.
Хотя в течение нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось Соединенными Штатами, этот контроль существует только формально. Японцы — очень скрытный народ, даже Соединенные Штаты не могут их раскусить. Япония воспользовалась поддержкой США и вмиг превратилась в экономическую державу. В сфере международных прав она преисполнена амбиций и хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.
Это находит отражение в современном военном развитии Японии. Хотя наличие у нее военной мощи подразумевает самозащиту, по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира, ее технологический уровень нельзя недооценивать. Во время Второй мировой войны Японией был построен ряд авианосцев, она обладает множеством технологий для строительства подобного вооружения. В последние годы Япония разрабатывает вертолетоносцы типа «Идзумо», водоизмещение которых даже больше, чем у вертолетоносцев легкого типа некоторых стран.
Хотя Японии не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она все же построила самые совершенные атомные электростанции в мире и использует ядерную энергию для выработки электричества. Несмотря на то, что Япония не производит ядерного оружия, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий. В течение многих лет Япония накопила достаточное количество ядерного материала, таким образом мы понимаем, что ее амбиции нельзя недооценивать.
Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. Согласно подсчетам, она сможет изготовить не менее 6000 атомных бомб. Такого количества достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты.
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Теги:
В мире , Азия , Армия , Оружие , Политика , Статьи , Санкции , Япония и Россия , Гражданская война , Совбез ООН , Китай , США , Япония
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