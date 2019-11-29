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Медведчук прокомментировал падение рейтинга Зеленского 

РИА Новости 1 минуту назад
Страна разочарована: О ситуации Зеленского
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что резкое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это объективная оценка разочарованных властью жителей страны.
Ранее сообщалось, что число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, с сентября сократилось на 21%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"Это не быстрое (падение рейтинга — ред.), а оно объективное, так как шесть месяцев новая команда у власти, если речь идет о президенте. Правительство уже два месяца, парламент — два месяца, и люди дают оценку по тем действиям и в соответствии с теми ожиданиям, которые, к сожалению, в большей своей части не оправдываются. Поэтому такое резкое падение относительно рейтинга господина Зеленского, который с сентября упал на 21%. Это большое падение, как и падение сначала низкого рейтинга господина Гончарука (Алексея, премьер-министра Украины — ред.), потому что он всегда был очень низким", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.
Он отметил, что рейтинг упал и у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
"Падение есть и у спикера, потому что так, как работает Верховная рада, это не устраивает многих людей нашей страны. Поэтому люди дают оценку относительно тех ожиданий, которые были значительно завышены, это надо признать, и дают оценку относительно тех основных проблем, как они решаются", — добавил оппозиционный депутат.
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Комментарии9 
Теги:
В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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