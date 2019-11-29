Страна разочарована: О ситуации Зеленского

Медведчук прокомментировал падение рейтинга Зеленского

Ранее сообщалось, что число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, с сентября сократилось на 21%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Это не быстрое (падение рейтинга — ред.), а оно объективное, так как шесть месяцев новая команда у власти, если речь идет о президенте. Правительство уже два месяца, парламент — два месяца, и люди дают оценку по тем действиям и в соответствии с теми ожиданиям, которые, к сожалению, в большей своей части не оправдываются. Поэтому такое резкое падение относительно рейтинга господина Зеленского, который с сентября упал на 21%. Это большое падение, как и падение сначала низкого рейтинга господина Гончарука (Алексея, премьер-министра Украины — ред.), потому что он всегда был очень низким", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.