Эксперты объяснили резкое падение рейтинга Зеленского

По данным соцопроса, на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского , сейчас его поддерживает всего 52% населения. Уровень поддержки политика снизился на 20% за два месяца, и на 12% за месяц. Этому способствовал ряд как внутреннеполитических, так и внешних причин. В преддверии встречи в нормандском формате, потеря популярности президента совсем ему не на руку.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно падать в ноябре и снизился на 20%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Если в сентябре уровень доверия украинского лидера составлял 72%, то сейчас положительно деятельность главы страны оценивают 52% опрошенных.

Иллюзий относительно колоссальной популярности Зеленского на протяжении всего его президентского срока никто не питал. Столь высокий рейтинг неопытного политика объяснялся тотальной усталостью украинцев от войны и правительства Петра Порошенко , снижением уровня жизни, народной любовью к Зеленскому как к артисту и, в конце концов, превращением президентской гонки в настоящее шоу.

Политологи ожидали, что ажиотаж и эйфория спадут через некоторое время после оглушительной победы Зеленского, когда президент сможет проявить себя. Кроме того, учитывая сложную политическую — как внутреннюю, так и внешнюю — ситуацию на Украине, быстрых успехов от главы государства никто из экспертов не ожидал, как, впрочем, терпеливости и понимания этого фактора от граждан страны.

Тем не менее, столь значительное падение рейтинга за два месяца, к тому же в преддверии главного политического события для Зеленского — встречи в нормандском формате, совсем не на руку президенту.

Примечательно, что уровень популярности главы государства стал снижаться именно в сентябре — к следующему месяцу рейтинг упал с 72% до 66%. К началу ноября КМИС зафиксировал незначительное падение на 2%. А вот за этот месяц рейтинг снова серьезно снизился на 12% — до 52%.

Помимо снижения эффекта от яркой президентской кампании потерю популярности Зеленского можно объяснить рядом других причин, в том числе, и внешнеполитических.

Чего ожидать от Зеленского, как от президента, не было ясно ни в ходе избирательной кампании, ни в ходе первых месяцев его правления. Украинский лидер не формировал или же не раскрывал свои позиции по ключевым для страны вопросам вплоть до сентября. Тогда, кстати, заработал новый состав Верховной рады , полностью контролируемый партией Зеленского, и было сформировано правительство.

Ссылаться на непослушный парламент и кабмин, состоящий из окружения Петра Порошенко, президент уже не мог. Соответственно, время, которое ему было выделено на бездействие, истекло. И, в первую очередь, от главы государства ждали подвижек по Донбассу. В сентябре, однако, так и осталось непонятно, какую линию выберет украинский лидер в разрешении конфликта — будет ли он соблюдать минские соглашения или же пойдет по своему пути.

Украинское правительство в первый осенний месяц занималось принятием законов об импичменте и о лишении депутатской неприкосновенности. Что, впрочем, многие политологи расценили как пиар-кампанию президента.

Помимо этого, в сентябре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, что также, скорее всего, ударило по позициям украинского лидера.

Зарубежные и украинские издания называли переговоры «дипломатической катастрофой» для Зеленского, отмечая, что стенограмма стала демонстрацией того, как «иностранные лидеры подлизываются к Трампу».

Параллельно с этим по теме Донбасса, России , и минских соглашений из Офиса президента по-прежнему доносились лишь противоречивые заявления.

Правда, в начале сентября Зеленский сделал и свой первый успешный ход — обмен заключенными с Россией. Событие задало довольно высокий тон политике Киева на этом направлении и воспринималось украинцами как серьезный шаг к разрешению конфликта, за которым должны последовать и следующие. Обмен заключенными действительно стал первым шагом, однако, ждать второго гражданам страны пришлось еще месяц.

1 октября Украина согласовала «формулу Штайнмайера», предполагающую предоставление особого статуса республикам Донбасса. Таким образом президент выбрал линию разрешения конфликта. Предсказуемо, когда Зеленский перешел к действиям по донбасскому вопросу, угодить всем не получилось. Ход Киева вызвал массу недовольства среди националистически настроенной части общества. В некоторых городах прошли митинги против разведения войск и проведения местных выборов в Донбассе.

Тем не менее, уже через несколько дней Киев и непризнанные республики приступили к отводу сил. Первая попытка, однако, сорвалась. По официальным причинам, озвученным со стороны Украины, — из-за нарушения «режима тишины». По неофициальной — из-за демарша националистов, который прибыли на территорию разведения войск и устроили митинг.

Примерно в то же время, судя по всему, заметив первое снижение рейтинга Зеленского, офис президента принялся спасать позиции политика. 11 октября глава государства дал свою первую большую пресс-конференцию, которая продлилась больше 14 часов и прошла в неформальной обстановке — на фудкорте: вызывать симпатии у публики с помощью разговорного жанра Владимир Зеленский умеет.

Хотя разведения сил Киеву удалось добиться лишь к концу октября-началу ноября, работа на этом направлении активизировалась. Украина то и дело принималась за разведение, Зеленский ездил в Донбасс, лично разговаривал с националистами и уже более конкретно прояснял свои позиции — Киев примется за минские соглашения, хотя бы потому, что Европа уже устала от конфликта и требует его завершения.

Во многом благодаря этому рейтинг президента снизился всего лишь на 2% в октябре.

После разведения сил была названа дата встречи в нормандском формате — 9 декабря. Тут, однако, возникла новая проблема — с чем Зеленский планирует идти на переговоры до конца неизвестно. По сути, отвод войск был самым простым этапом в минских соглашениях. Реализовав его, Киев столкнулся со следующими положениями договора, решиться на которые Украине будет достаточно сложно. Владимир Зеленский уже заявил, что не планирует придерживаться уже оговоренного плана, что может затормозить дальнейший процесс.

Сейчас перед Киевом стоит вопрос предоставления Донбассу «особого статуса» — одного из главных условий минских соглашений.

Закон об особом статусе был принят Верховной радой еще в 2014 году. Он предполагает предоставление республикам права участвовать в формировании судов и органов прокуратуры , иметь собственные отряды народной милиции, заключать соглашения с регионами России, определять официальный язык, а также право на договорные отношения с центральной украинской властью.

Срок действия закона истекает 31 декабря этого года. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет продлевать его действие, вместо него будет принят новый. Однако никаких новостей об этом так и не поступало. Судя по всему, работа над инициативой будет вестись уже после встречи в нормандском формате. При этом Верховная рада попросту не успеет рассмотреть и принять новый законопроект до того, как закончится действие старого.

Кроме того, разработка новой инициативы подразумевает, что Киев намерен переписать некоторые пункты, а для этого ему понадобится согласие остальных членов нормандской четверки. В частности, сегодняшнее правительство Украины не устраивает, что передача контроля над границей произойдет лишь после проведения выборов. Киев же опасается, что выборы пройдут не по его законам, что фактически закрепит полную независимость Донбасса.

Если стороны так и не придут к согласию, а Киев продолжит настаивать на внесении изменений в инициативу, то существует высокая вероятность, что в 2020 год Украина войдет вообще без законопроекта об особом статусе, что отбросит назад продвижение по донбасскому вопросу.

Москва, почти наверняка, не пойдет навстречу Киеву по изменению столь важных пунктов соглашения. Президент России Владимир Путин уже заявил, что ждет от Киева продления закона об особом статусе Донбасса к встрече в нормандском формате.

«Очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса, — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. — Так ничего и не сделал. Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это ключевой вопрос. Но, в целом, что-то, конечно, делается».

Выходит, что, несмотря на запланированную встречу, которой так добивался украинский лидер, остается непонятным, принесет ли она хоть какие-то результаты. Процесс рискует снова застопориться, и это может еще больнее ударить по рейтингу президента.

К слову, параллельно с этим на Украине остро стоит вопрос стабильных поставок газа, который также до сих пор не решен. Москва и Киев ведут переговоры по этому поводу и, существует высокая вероятность, что, если стороны не придут к соглашению, то с 1 января транзит прекратится вовсе.

Не стоит отметать и внутриполитические причины падения рейтинга Зеленского. Во многом по позициям политика ударило принятие Верховной радой в первом чтении закона о рынке земли, что произошло как раз 13 ноября.

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, именно в этом лежит основная причина столько значительного снижения уровня популярности президента в этом месяце.

Исследование КМИС свидетельствует о том, что законопроект о продаже земли, принятый и продвигаемый правительством, не находит широкую поддержку среди граждан. Результаты опроса показывают, что инициативу поддерживают только 29%, в то время как 64% украинцев недовольны принятием законопроекта.

На днях Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что в законопроект будут внесены изменения, в результате которых возможность продажи земли иностранным гражданам будет решаться через референдум.

«Президент Зеленский прямо вписался за законопроект, убеждая общество и депутатов, чтобы они за него проголосовали. Сам вышел в эфир со своим заявлением с откровенной и манипуляцией говоря, что его убедили, что люди против продажи земли иностранцам, — отмечает Михаил Погребинский. —

Это манипуляция, потому что, если будет принят закон в этом формате, в котором он уже подготовлен, уже есть возможность без всякого референдума приобретать иностранцами землю, есть масса способов это сделать. Но самое главное заключается в том, что люди против любой формы продажи земли не только иностранцам, но и просто украинским олигархам».

Так или иначе, падение рейтинга в преддверии встречи в нормандском формате совсем не на руку президенту. Это, во-первых, ослабляет его переговорные позиции. В случае, если он потребует изменить ключевые пункты соглашений, Европа и Россия могут указать, что украинцы уже продемонстрировали запрос на завершение войны, и президенту стоит действовать в их интересах, а не приступать к новому раунду переговоров.

Кроме того, как бы ни прошла встреча, после нее Украина может войти в зону турбулентности. Если Зеленский пойдет на соблюдение всех оговоренных пунктов соглашения, это вызовет недовольство националистов. Глядя на снизившиеся позиции главы государства, воспользоваться ситуацией могут и политические противники президента, чтобы вывести людей на улицы, заявив о «капитуляции перед Россией».

Если же Зеленский будет настаивать на своих условиях и переговоры не принесут результатов, то во что-то большее может вылиться разочарование значительной части общества, желающей завершения войны.

Однако, по мнению Михаила Погребинского, встреча в нормандском формате, наоборот, сохранит позиции украинского лидера.