Самая старая американка умерла в 114 лет

Скончалась самая старая американка

США в возрасте 114 лет скончалась Алелия Мерфи, признанная в январе 2019 года старейшей жительницей страны, передает «Лента.ру».

Мерфи родилась в 1905 году в Северной Каролине, в возрасте 21 года переехала в Нью-Йорк.

Секретом долголетия Мерфи называла порядочность и веру в Бога.

Ее сиделка, с которой женщина прожила последние годы, рассказывала в интервью NBC, что Алелия с молодости вела активный образ жизни, ела здоровую пищу и не употребляла алкоголь. При этом она питала слабость к шоколаду, мороженому и газировке.

Старейшим человеком в мире является 116-летняя японка Канэ Танака.