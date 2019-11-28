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В мире

Скончалась самая старая американка 

Рамблер + ещё 2 31 минуту назад
Самая старая американка умерла в 114 лет
Фото: gerontology.wikia.org
В США в возрасте 114 лет скончалась Алелия Мерфи, признанная в январе 2019 года старейшей жительницей страны, передает «Лента.ру».
Мерфи родилась в 1905 году в Северной Каролине, в возрасте 21 года переехала в Нью-Йорк.
Секретом долголетия Мерфи называла порядочность и веру в Бога.
Ее сиделка, с которой женщина прожила последние годы, рассказывала в интервью NBC, что Алелия с молодости вела активный образ жизни, ела здоровую пищу и не употребляла алкоголь. При этом она питала слабость к шоколаду, мороженому и газировке.
Старейшим человеком в мире является 116-летняя японка Канэ Танака.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , США , Lenta.ru , телеканал NBC
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