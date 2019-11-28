Самая старая американка умерла в 114 лет

Скончалась старейшая жительница США , 114-летняя Алелия Мерфи (Alelia Murphy). Об этом сообщает CBS New York.

Женщина родилась в Северной Каролине в 1905 году. В 21 год она переехала в Нью-Йорк и поселилась в Гарлеме, который тогда переживал период расцвета и считался центром афроамериканской культуры.

Мерфи признали старейшей жительницей США в январе 2019 года после смерти 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo. В последние годы она жила с помощницей и одной из ее внучек.

«Верьте в Бога и будьте порядочным человеком», — говорила Мерфи, объясняя секрет своего долголетия. Женщина старалась правильно питаться, не употребляла алкогольных напитков и занималась спортом. Ее слабостью были мороженое, шоколад и газировка.

Старейшая женщина в мире, 116-летняя Канэ Танака, живет в японском городе Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.