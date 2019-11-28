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Самая старая американка умерла в 114 лет 

Lenta.ru + ещё 1 27 минут назад
Самая старая американка умерла в 114 лет
Фото: видео newyork.cbslocal.com
Скончалась старейшая жительница США, 114-летняя Алелия Мерфи (Alelia Murphy). Об этом сообщает CBS New York.
Женщина родилась в Северной Каролине в 1905 году. В 21 год она переехала в Нью-Йорк и поселилась в Гарлеме, который тогда переживал период расцвета и считался центром афроамериканской культуры.
Мерфи признали старейшей жительницей США в январе 2019 года после смерти 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo. В последние годы она жила с помощницей и одной из ее внучек.
«Верьте в Бога и будьте порядочным человеком», — говорила Мерфи, объясняя секрет своего долголетия. Женщина старалась правильно питаться, не употребляла алкогольных напитков и занималась спортом. Ее слабостью были мороженое, шоколад и газировка.
Старейшая женщина в мире, 116-летняя Канэ Танака, живет в японском городе Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.
Официальный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.
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Теги:
В мире , США , Жанна Кальман , CBS , Нью-Йорк
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