Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 

Решена судьба выходного 31 декабря
Сделать 31 декабря 2019 года выходным днем не получится, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Названа ключевая угроза для России
Падение рождаемости и сокращения численности населения России является главным вызовом, с которым столкнулось государство.
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
«Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Макрон отреагировал на предложение Путина по ракетам
Глава Франции Эммануэль Макрон открыт для обсуждения идеи президента России Владимира Путина о моратории на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности.
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину на саммите нормандской четверки.
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Венгрия отказалась участвовать в «гомосексуальной флотилии» — Евровидении 2020 года. Об этом стало известно The Guardian.
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция вступила в конфликт с НАТО из-за России. Об этом пишет «Взгляд».
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Северная Корея запустила две ракеты. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает ТАСС.
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Президент России Владимир Путин не должен подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. С таким призывом к нему обратились участники Конгресса интеллигенции.
Высокую зарплату Рогозина объяснили
Заработная плата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы НАСА, так как Рогозин имеет доступ к секретной информации, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.