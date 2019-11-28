Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказала Грузии в контактах
Россия отказала Грузии в контактах
Политика
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество

Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 

Рамблер 1 час назад

Решена судьба выходного 31 декабря

Сделать 31 декабря 2019 года выходным днем не получится, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Названа ключевая угроза для России

Падение рождаемости и сокращения численности населения России является главным вызовом, с которым столкнулось государство.

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

«Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.

Макрон отреагировал на предложение Путина по ракетам

Глава Франции Эммануэль Макрон открыт для обсуждения идеи президента России Владимира Путина о моратории на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Зеленский отказался идти на уступки Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину на саммите нормандской четверки.

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Венгрия отказалась участвовать в «гомосексуальной флотилии» — Евровидении 2020 года. Об этом стало известно The Guardian.

Турция из-за России начала новый конфликт

Турция вступила в конфликт с НАТО из-за России. Об этом пишет «Взгляд».

КНДР запустила "неопределенный" снаряд

Северная Корея запустила две ракеты. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает ТАСС.

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Президент России Владимир Путин не должен подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. С таким призывом к нему обратились участники Конгресса интеллигенции.

Высокую зарплату Рогозина объяснили

Заработная плата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы НАСА, так как Рогозин имеет доступ к секретной информации, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Комментарии34 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Рогозин , Павел Крашенинников , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Артем Мельников , Эммануэль Макрон , Газпром , Комитет начальников штабов , Роскосмос , Конституционный комитет Госдумы , NASA , НАТО , The Guardian , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказала Грузии в контактах
Россия отказала Грузии в контактах 100
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь» 488
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 115
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 251
Наказанный военный погиб из-за сломанной техники
Наказанный военный погиб из-за сломанной техники 9
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение