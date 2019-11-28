Медведчук: риск остаться без газа из России высок

Медведчук считает, что времени на новый контракт с Россией по транзиту газа уже нет

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает "крайне высоким" для Украины риск остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года. "Сегодня уже вряд ли есть механизмы, которые могут это предотвратить", — заявил он в эфире телеканала Newsone.

"Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, — продолжал политик. — Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя — недостаточно времени". "Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря, когда закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне", — резюмировал он.

По мнению Медведчука, для Украины был бы выгоден вариант с созданием международного газотранспортного консорциума с участием России и европейских газовых операторов. "Но украинская власть этого не сделала, а все другие варианты в итоге для Украины будут негативными", — уверен он.

"Мы получаем в доходную часть бюджета от транспортировки газа в Европу около 3 млрд долларов за год, то есть 250 млн в месяц. С января они уже не будут поступать, — пояснил он. — А бюджет 2020 года в доходной части запланирован на уровне 2018 года. Откуда возьмут эти средства?"