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Медведчук считает, что времени на новый контракт с Россией по транзиту газа уже нет 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Медведчук: риск остаться без газа из России высок
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает "крайне высоким" для Украины риск остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года. "Сегодня уже вряд ли есть механизмы, которые могут это предотвратить", — заявил он в эфире телеканала Newsone.
"Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, — продолжал политик. — Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя — недостаточно времени". "Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря, когда закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне", — резюмировал он.
По мнению Медведчука, для Украины был бы выгоден вариант с созданием международного газотранспортного консорциума с участием России и европейских газовых операторов. "Но украинская власть этого не сделала, а все другие варианты в итоге для Украины будут негативными", — уверен он.
"Мы получаем в доходную часть бюджета от транспортировки газа в Европу около 3 млрд долларов за год, то есть 250 млн в месяц. С января они уже не будут поступать, — пояснил он. — А бюджет 2020 года в доходной части запланирован на уровне 2018 года. Откуда возьмут эти средства?"
Заключенный в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по заключению новых контрактов на период с 2020 года, но диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки Украиной газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.
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Теги:
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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