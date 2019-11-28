Стало известно отношение белорусов к России

Более 90% граждан Белоруссии выступают за партнерские и союзнические отношения с Россией . Такие данные содержатся в исследовании, результаты которого публикует «Коммерсант».

На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% опрошенных ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Еще 0,2% высказались за «враждебные» отношения с РФ.

У белорусов также поинтересовались, как часто они бывают в России. 21,4% опрошенных заявили, что посещают соседнюю страну несколько раз в год; 55,4% ответили, что ездят в Россию раз в год или реже. Почти четверть опрошенных, 23,2%, признались, что никогда не пересекали белорусско-российскую границу.

67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.