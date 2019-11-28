Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика

Стало известно отношение белорусов к России 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Стало известно отношение белорусов к России
Фото: ТАСС
Более 90% граждан Белоруссии выступают за партнерские и союзнические отношения с Россией. Такие данные содержатся в исследовании, результаты которого публикует «Коммерсант».
Опрос показал отношение украинцев к россиянам
На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% опрошенных ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Еще 0,2% высказались за «враждебные» отношения с РФ.
У белорусов также поинтересовались, как часто они бывают в России. 21,4% опрошенных заявили, что посещают соседнюю страну несколько раз в год; 55,4% ответили, что ездят в Россию раз в год или реже. Почти четверть опрошенных, 23,2%, признались, что никогда не пересекали белорусско-российскую границу.
67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.
Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ». В ходе опроса было сделано более 7 тысяч звонков и собрано 500 анкет. Исследование проводилось во всех регионах Белоруссии.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Комментарии86 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , СНГ , Социология , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь» 50
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 192
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 75
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 340
Меркель упала на сцене
Меркель упала на сцене 2
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение