Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Политика
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Происшествия

Посол Сербии: Путин — самый сильный мировой лидер 

Российская Газета 1 час назад
Посол Сербии: Путин — самый сильный мировой лидер
Фото: РИА Новости
Назначенный новым послом Сербии в России Мирослав Лазански прибыл в Москву и готовится передать верительную грамоту президенту России Владимиру Путину. Дипломат, прекрасно знающий нашу страну, поделился своими первыми впечатлениями на новом месте работы с руководителем проекта "Балканист" Олегом Бондаренко.
Серб не скрывал своего особого отношения к России. "Прежде всего — это великая держава, это империя, — сообщил он. — Это большой друг Сербии и сербского народа — и в прошлом, и сегодня. Это самая большая страна на свете, и быть послом в России — это, прежде всего, большая честь для любого. Россия — это мир".
Мирослав Лазански рассказал и о своих гастрономических предпочтениях, обозначил особую роль культуры в РФ. "Из блюд русской кухни люблю рыбу. Здесь действительно большой выбор рыбных блюд, — констатировал он. — А что касается русской культуры, то абсолютно все: творчество писателей, поэтов… В Европе русская культура обладает самой богатой историей. Одна из основных вещей, которую я в свое время выучил, это то, что когда один русский хочет обидеть другого, он говорит ему "ты некультурный". Культура — часть национальной идентичности России. Повторюсь, русская культура — одна из старейших в Европе. И там, в Европе, может, и не в курсе, но когда ты видишь, сколько здесь театров, сколько полос ежедневных газет посвящено культуре и искусству, то осознаешь: такого, как тут, нет нигде".
Посол открыто заявил, что, по его мнению, Владимир Путин возродил мощь России, поднял ее с колен. "Он пользуется огромной популярностью в Сербии, — подчеркнул он. — Вероятно, на текущий момент он — самый сильный мировой лидер, единственный в своем роде".
Мирослав Лазански охарактеризовал президента Сербии Александра Вучича как сербофила. "Он — сербофил, — отметил высокопоставленный дипломат. — Он, в первую очередь, выступает за национальные интересы Сербии. При этом он не ввел санкций в отношении Российской Федерации, наше военно-техническое сотрудничество и политические отношения находятся на очень хорошем уровне. Президент Вучич встречался с президентом Путиным уже 17 раз, и сейчас готовится к встрече в Сочи. Всего этого до 2012 года не было. До 2012 года Сербия выстраивала свою внешнюю политику только на отношениях Белграда с Брюсселем и Вашингтоном. Сегодня наша внешняя политика куда более уравновешенная. Уровень, на котором сегодня находится наше сотрудничество с Россией и которого не было в 2012 году, — это заслуга президента Вучича".
Напомним, что Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 года в городе Карловац (нынешняя Хорватия), окончил гимназию имени Йована Дучича в городе Требине (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) и получил юридическое образование в Загребском Университете. Журналистскую карьеру начал в загребской еженедельной газете "Полет" еще студентом. Сотрудничал с изданиями "Вестник", "Данас" и "Старт", работал военно-политическим комментатором издательства "Вестник". Будучи в Загребе, Мирослав Лазански писал для "Политики Экспресс" и журнала НИН. В марте 1991 года начал писать для газеты "Политика", в 1996 года перешел в "Вечерние новости", в "Политику" вернулся в 2001 году.
У Мирослава Лазански была своя рубрика в греческой ежедневной газете "Катимерини" и в японской "Даймонд уикли". Он работал репортером в зоне военных действий в Бейруте, во время войны между Ираком и Ираном в 1982-1988 гг., в Афганистане с 1985 по 1989 гг., во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Освещал события в Чеченской Республике в 1996 и в 1999 годы, в Заире в 1997 году, в Ираке в 2003-м, в Йемене в 2010-м, в Ливии в 2011-м, трехкратно в Сирии, затем в Сомали, в Крыму и т.д.
Мирослав Лазански взял интервью у двух Верховных главнокомандующих ОВС НАТО, у трех маршалов СССР, у военного и политического руководства СССР и России, США, НАТО, Великобритании, Норвегии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Афганистана, Японии, ЕС, Италии, ЮАР, Словении, Беларуси, Йемена, Украины, Австрии и Сирии.
Серб опубликовал восемь книг, а также выступил автором двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Российская Газета: последние новости
В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет СМИ: Елизавета II готовится уйти в отставку в течение 18 месяцев СМИ: Елизавета II готовится уйти в отставку в течение 18 месяцев
Комментарии 
Теги:
В мире , Европа , Политика , Олег Бондаренко , Владимир Путин , Александр Вучич , ЕС , Москва , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 320
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 1
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы 6
Названа причина смерти пациентки Каабака
Названа причина смерти пациентки Каабака 1
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 30
Новости партнеров
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение