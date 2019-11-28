Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Политика
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Происшествия

Японским депутатам выдали шлемы на случай землетрясений 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутатам в Японии выдали шлемы на случай землетрясений
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутаты японского парламента примерили складные пластиковые шлемы, которые должны защитить их в случае землетрясения.
Парламентариям пришлось надеть шлемы прямо во время заседания из-за начавшихся учений по действиям во время землетрясения, сообщает «Пятый канал».
Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима лично продемонстрировал коллегам, как нужно надевать шлемы, которые обычно располагаются под креслами депутатов. Осима также зачитал правила поведения в экстренной ситуации.
Землетрясения происходят в Японии очень часто. Одно из самых мощных произошло в марте 2011 году, вызвав сильное цунами. Тогда погибли около 20 тыс. человек и произошла авария на АЭС «Фукусима-1».
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского На Украине придумали пять сценариев реинтеграции Донбасса На Украине придумали пять сценариев реинтеграции Донбасса 
Теги:
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 1
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 320
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 2
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы 9
Названа причина смерти пациентки Каабака
Названа причина смерти пациентки Каабака 1
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение