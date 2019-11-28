Депутатам в Японии выдали шлемы на случай землетрясений

Японским депутатам выдали шлемы на случай землетрясений

Депутаты японского парламента примерили складные пластиковые шлемы, которые должны защитить их в случае землетрясения.

Парламентариям пришлось надеть шлемы прямо во время заседания из-за начавшихся учений по действиям во время землетрясения, сообщает «Пятый канал».

Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима лично продемонстрировал коллегам, как нужно надевать шлемы, которые обычно располагаются под креслами депутатов. Осима также зачитал правила поведения в экстренной ситуации.

Землетрясения происходят в Японии очень часто. Одно из самых мощных произошло в марте 2011 году, вызвав сильное цунами. Тогда погибли около 20 тыс. человек и произошла авария на АЭС «Фукусима-1».