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В Праге заявили, что инцидент с чешской бизнес-миссией в РФ не был политически мотивирован 

ТАСС + ещё 5 8 часов назад
В Праге объяснили инцидент с чешской бизнес-миссией в РФ
Фото: РИА Новости
Отказ российских авиационных властей в полете по маршруту Москва — Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не был политически мотивирован, проблема носила чисто технический характер. Об этом в четверг вечером заявил журналистам министр иностранных дел Чехии Томаш Петржиичек.
"От российской стороны мы [МИД] получили информацию, что это был чисто административный вопрос, — отметил он. — Верю, что речь шла только о технической проблеме. Не воспринимаю, что произошедшее связано с политикой".
Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее в четверг о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.
Комментируя эту ситуацию, председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы.
"Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", — отметил он.
При этом Агеев уточнил, что встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялась.
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Теги:
В мире , Сельское хозяйство , Задержка вылета , Рустам Минниханов , Шамиль Агеев , МИД , Торгово-промышленная палата , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС , Казань , Москва , Чехия
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