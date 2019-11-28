Раскрыт ответ Макрона на предложение Путина о ракетах

Песков отметил, что в Париже выразили готовность к диалогу по этому поводу, а также высказали понимание озабоченностью Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что лидеры стран обсудят эту инициативу в ходе отдельной встречи на полях саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

Как пишет Bloomberg, Макрон считает, что новый договор по контролю над вооружением с РФ должен включать и Европу. По его словам, безопасность Европы не могут обеспечивать лишь двусторонние соглашения с РФ.