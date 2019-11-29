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МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне 

РИА Новости + ещё 37 42 минуты назад
МИД Франции вызвал посла Турции
Фото: © AFP 2019 / Ludovic Marin
Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, сообщило BFMTV.
В Елисейском дворце заявления турецкого лидера назвали оскорблением.
Ранее в пятницу Эрдоган прокомментировал ряд выступлений Макрона и посоветовал ему проверить свой мозг.
"Такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", — обратился он к французскому коллеге.
В начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между важнейшими членами союза, что можно считать "смертью мозга".
Накануне он назвал свое заявление "сигналом тревоги", в котором нуждалась НАТО.
Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку альянса после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Европа , Эммануэль Макрон , МИД , НАТО , The Economist , Турция , Франция
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