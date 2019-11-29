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В мире

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона» 

Lenta.ru + ещё 38 27 минут назад
Франция ответила Эрдогану о «смерти мозга Макрона»
Фото: © AFP 2019 / Ludovic Marin
Власти Франции сочли оскорблением слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.
«Давайте проясним, это не заявление, это — оскорбление», — говорится в заявлении МИД Франции по поводу слов Эрдогана, названных «перегибами».
Там же анонсируется, что ведомство вызвало к себе турецкого посла в Париже для дачи объяснений.
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».
C ним не согласились генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь.
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Комментарии5 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Европа , Турция , Франция
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