Франция ответила Эрдогану о «смерти мозга Макрона»

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Власти Франции сочли оскорблением слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

«Давайте проясним, это не заявление, это — оскорбление», — говорится в заявлении МИД Франции по поводу слов Эрдогана, названных «перегибами».

Там же анонсируется, что ведомство вызвало к себе турецкого посла в Париже для дачи объяснений.

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

C ним не согласились генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь.