Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» — уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины, и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность?

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликован результаты опроса, проводившегося на Украине с прошлой пятницы по нынешний понедельник. Результаты — неутешительные для президента Владимира Зеленского и его команды: с начала ноября падение доверия украинскому лидеру значительно ускорилось. Если в первых числах месяца этот показатель составлял 64%, то сейчас он опустился до 52 процентов.

Индекс доверия к Зеленскому и без того снижался — для сравнения, в начале сентября он демонстрировал оптимистичные 72 процента. Но очевидно, что сейчас падение приняло обвальный характер. При этом число тех, кто не доверяет украинскому президенту, возросло с начала ноября с 7 до 19 процентов. Похожую тенденцию демонстрируют и показатели в других «номинациях». Так, на 10 процентов (с 64 до 54) снизилось число украинцев, одобряющих деятельность Зеленского. Количество не одобряющих возросло на 13 процентов, с 23 до 36%.

И это притом, что состояние украинской экономики на седьмой месяц «правления» Зеленского вроде бы внушает оптимизм киевским политикам. Как на этой неделе отмечала газета ВЗГЛЯД, за третий квартал экономика показала рост более чем на 4 процента к аналогичному периоду прошлого года. При сохранении таких темпов есть все шансы догнать и перегнать прогнозы Всемирного банка Международного валютного фонда (МВФ). Неужели за это нет повода благодарить «Зе» и его команду? Правда, при более пристальном изучении оказывается, что «рост» — это лишь отскок после катастрофического падения 2014-15 годов, а благодарить за этот рост надо лишь конъюнктуру цен на зерно и рекордные урожаи. Промышленное же производство продолжает стабильно падать. В случае прекращения газового транзита украинскую экономику в новом году гарантированно ожидает спад, предупредили на днях в руководстве Нафтогаза

«Люди в эти же две недели получили новые платежки, где снова увеличены цены. Люди тратят очень большие суммы из своего бюджета на коммунальные услуги. Все это как бы висит на Зеленском,

как на человеке, которому они доверились поначалу», — сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . С ноября цену на газ для населения увеличили на 14%, а в декабре она вырастет еще на 19 процентов.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отмечал две недели назад в Facebook: «Обещал президент, что больше 15 процентов доходов украинцы не будут платить за услуги ЖКХ — в октябре кабмин поднял эту планку до 20 процентов. Обещал, что старики, достигшие 70 лет, не будут платить за услуги ЖКХ — шиш. Обещал технический аудит жилого фонда и госпрограмму его модернизации — дулю с маком. Привыкайте, люди». Около 50% украинцев, по опросу Центра Разумкова, жаловались на рост цен и тарифов, следовательно «половина украинцев уже разочарованы Зеленским», констатировал Скубченко.

«Всегда, когда идут выборы, люди очень верят в светлое будущее, так и тут — люди очень верили, что тарифы на газ снизят, то есть, верили в сказочку», — заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Так что для постепенного снижения рейтинга Зеленского были причины, одна из них — «это продолжение возврата к здравому смыслу, потому что рейтинги двухмесячной давности были запредельными — за 70%», указал Погребинский. «Они должны были падать и все это понимали», — отметил эксперт. Но результаты последних двух недель действительно демонстрируют резкое падение показателей, констатировал эксперт.

Непосредственно на обрушение рейтинга Зеленского повлияло не столько стабильно тяжелое состояние украинской экономики, сколько одно отдельно взятое политическое решение. «Это связано, прежде всего, с голосованием за продажу земли, в которое вложился сам президент, хотя большинство людей были абсолютно против этого», — подчеркнул Погребинский.

Как отмечала в сентябре газета ВЗГЛЯД, поддержка населением земельной реформы год от года менялась, но еще никогда ее сторонники не были в большинстве. По состоянию на начало осени, по данным исследования Центра Разумкова, за отмену моратория на продажу сельхозземель выступали только 31% опрошенных, а более 49% высказываются против. «Благодарить» за реформу с разрешением открытой торговли знаменитыми украинскими черноземами и другими землями «Незалежной» нужно все тот же МВФ. Как уже отмечалось ранее, многие депутаты Верховной рады также были категорически против земельного закона, против выступал даже соратник Зеленского — олигарх Игорь Коломойский . Однако президент Украины уломал протестующих крайне жестокими методами.

В итоге сбылся прогноз, который после принятия закона дал в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий : «Проталкивание этого закона в стране, где половина населения — нищие, позор. Рейтинг „Зе-команды“, но пока что не самого президента, теперь устремится к нулю». Эксперт указал на то, что, вопреки обещаниям решать все жизненно важные вопросы на референдуме, никакого плебисцита о земельном законе не было. Шарий отмечал, что «чувство омерзение» вызвало поведение премьер-министра Алексея Гончарука , который не скрывал своей радости после принятия скандального закона (о чем всей стране сообщил украинский телеканал «112»).

Помимо земельного закона, еще ударом по позициям Зеленского стала серия скандалов, связанных с пропрезидентской партией «Слуга народа», отметил Михаил Погребинский. Так, к примеру, недавно стало известно, что депутат Рады от этой партии Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена, после «утечки» аудиозаписи разговора представителей «Слуги народа». В беседе говорилось о том, что Клитина якобы получила свою должность за услуги интимного характера.

А в четверг украинское издание «Обозреватель» обнародовала данные отчета, который представило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Речь идет о спонсорах партии и ее кампании по выборам в Раду. «Среди „благотворителей“ есть и кандидаты в депутаты, фейковые предприниматели, скандально известные бизнесмены, — перечисляется в публикации „Обозревателя“. — В некоторых случаях президентская партия просто использовала паспорта жителей сел, чтобы оформить на них фирму-однодневку и пополнить свой счет от чужого имени».

«Видимо, люди все же считают, что за все несет ответственность президент», — отметил Погребинский. По его мнению, Зеленский, «все больше становится человеком, который развлекает формальными способами общество, но не показывает серьезного движения в тех направлениях, которые интересуют людей».

Иного мнения придерживается глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко . Он полагает, что рейтинг доверия Зеленскому все же остается высоким. «Я общался с другими руководителями социологических структур, и они говорят, что рейтинг Зеленского сегодня не ниже 60%, — сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. — Более того, я оперирую данными целого ряда социологических структур, например, буквально два дня назад мы получили закрытую социологию, которая проводилась на 9 тысячах респондентов по всей Украине, и вот она показывает отметку рейтинга у Зеленского на уровне 63%». Разночтения с данными КМИС, по мнению Бондаренко, «связаны не с реальным положением дел, а скорее всего с методикой или же со спецификой подсчета». Что касается снижения уровня доверия Зеленскому с более чем 70 процентов, «то тут все понятно — на выборах показываются одни цифры, выборы проходят, и ситуация меняется, идет демобилизация, народ расслабляется», считает украинский эксперт.

Михаил Погребинский полагает, что падение рейтинга не обязательно продолжится. «После встречи в Париже в „нормандском формате“ это падение может быть задержано, так как он в любом случае получит какие-то позитивные очки, поскольку он выступил в роли человека, который озабочен мирным процессом, — предполагает эксперт. — Но заодно мы поймем, что для них важно — платежки, скандалы или утверждение Зеленского в роли борца за мир».

«Порошенко всех достал и действительно многие надеялись, что при новом президенте, может, не очень быстро, но начнется массовое решение насущных вопросов, — резюмирует политолог и экономист Александр Охрименко. — Да, конечно, что-то делается, но делается очень медленно. С точки зрения людских ожиданий, скорости крайне медленные, и это несомненно влияет и на настроения общества, и на рейтинг президента.