Зеленский отказался идти на уступки Путину

По его словам, в своих действиях на саммите Зеленский будет руководствоваться исключительно национальными интересами страны, которую возглавляет, и не сделает «ни одного шага на какие-то уступки не на пользу нашему государству».

« (Такого. — Прим. ред.) мы там не увидим», — подчеркнул секретарь СНБО.

Также он выразил уверенность, что российская сторона сделает на саммите все возможное, чтобы склонить украинскую к «прямым отношениям» с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Нужно понимать с кем, могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная», — отметил Данилов.

Первый с 2016 года саммит в нормандском формате (при участии Украины, России, Германии и Франции) состоится в Париже 9 декабря.