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Зеленский отказался идти на уступки Путину 

Рамблер 8 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину на саммите нормандской четверки. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
О чем говорили Путин и Зеленский
По его словам, в своих действиях на саммите Зеленский будет руководствоваться исключительно национальными интересами страны, которую возглавляет, и не сделает «ни одного шага на какие-то уступки не на пользу нашему государству».
« (Такого. — Прим. ред.) мы там не увидим», — подчеркнул секретарь СНБО.
Также он выразил уверенность, что российская сторона сделает на саммите все возможное, чтобы склонить украинскую к «прямым отношениям» с самопровозглашенными республиками Донбасса.
«Нужно понимать с кем, могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная», — отметил Данилов.
Первый с 2016 года саммит в нормандском формате (при участии Украины, России, Германии и Франции) состоится в Париже 9 декабря.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Украина , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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