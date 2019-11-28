Зеленский отказался идти на уступки Путину

Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет «РБК-Украина».

Данилов выразил уверенность в том, что российская сторона, выступая на саммите, будет делать все, чтобы Киев пошел на прямы отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим», — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что Киев будет действовать в соответствии с национальными интересами.

27 ноября Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки». Он подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.