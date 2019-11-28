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Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину 

Lenta.ru 18 минут назад
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет «РБК-Украина».
О чем говорили Путин и Зеленский
Данилов выразил уверенность в том, что российская сторона, выступая на саммите, будет делать все, чтобы Киев пошел на прямы отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса.
«Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим», — сказал он.
Секретарь СНБО добавил, что Киев будет действовать в соответствии с национальными интересами.
27 ноября Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки». Он подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
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Комментарии17 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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