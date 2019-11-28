В Германии признали, что Европа нуждается в России

В Германии заявили, что Европа нуждается в России как партнере

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа нуждается в России как в партнере, несмотря на то, что она является конкурентом европейской модели. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам дипломата, в ближайшие месяцы ЕС намерен продвинуться в осуществлении европейской политики в отношении Китай и России.

"Стран, в которых мы нуждаемся, как в партнерах", — уточнил Маас.

При этом он отметил, что КНР и РФ также являются конкурентами европейской модели.

Министр считает, что Москва "слишком часто в военном плане использует вакуум", который появился в результате отхода США из тех регионов, где безопасность и интересы Европы особенно уязвимы.

Он подчеркнул, что речь "не только о географии — в Сирии или Афганистане", но и о выходе Соединенных Штатов "из институтов мультилатерального международного порядка или договоров вроде Парижского соглашения по климату".