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В Германии заявили, что Европа нуждается в России как партнере 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В Германии признали, что Европа нуждается в России
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа нуждается в России как в партнере, несмотря на то, что она является конкурентом европейской модели. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам дипломата, в ближайшие месяцы ЕС намерен продвинуться в осуществлении европейской политики в отношении Китай и России.
"Стран, в которых мы нуждаемся, как в партнерах", — уточнил Маас.
При этом он отметил, что КНР и РФ также являются конкурентами европейской модели.
Министр считает, что Москва "слишком часто в военном плане использует вакуум", который появился в результате отхода США из тех регионов, где безопасность и интересы Европы особенно уязвимы.
Он подчеркнул, что речь "не только о географии — в Сирии или Афганистане", но и о выходе Соединенных Штатов "из институтов мультилатерального международного порядка или договоров вроде Парижского соглашения по климату".
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Теги:
В мире , Европа , МИД , ЕС , Германия
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