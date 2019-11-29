В Тбилиси возобновились протесты

В Тбилиси у стен парламента возобновилась акция протеста оппозиции

Акция оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе возобновилась в пятницу утром у стен парламента в Тбилиси . Кадры с митинга в прямом эфире показывает грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламента, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водометы и не выведет робокопов (спецназ)", — сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили в интервью "Рустави 2".

В акции участвуют как члены "Национального движения", так и оппозиционные политики от партии "Европейская Грузия -движение за свободу", а также гражданские активисты от движений "Измени", "Посмей" и "Стыдно".

В отличие от четверга, полиция на стала сооружать специальные высокие железные ограждения около парламента. Депутаты с раннего утра стали собираться в законодательном органе, где на пятницу назначены комитетские слушания, бюро, а также пленарная сессия. Все входы в парламент контролируют усиленные наряды полиции. Стычек с правоохранителями пока нет.

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В этот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали парламент. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.