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Общество

Минобороны Германии опубликовало в своем Instagram нацистское фото 

Вести.Ru 1 час назад
Минобороны Германии опубликовало нацистское фото
Фото: Вести.Ru
Пресс-службе министерства обороны Германии пришлось приносить официальные извинения. На аккаунте ведомства в Instagram была выложена фотография майора гитлеровской армии со свастикой и орденом "Железный крест". Фото сопровождалось подписью "ретро".
Как выяснилось, снимок был сделан в военно-историческом музее Дрездена, а форма нацистского офицера — это реквизит из фильма "Операция "Валькирия" с Томом Крузом. Однако написать об этом почему-то забыли. Теперь в ведомстве обещают наказать виновных, передает телеканал "Россия 24".
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Теги:
В мире , Армия , Том Круз , Министерство обороны , Германия
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