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Общество

Чеченцы задержаны в Страсбурге из-за настороживших полицию жестов 

News.ru + ещё 2 43 минуты назад
Чеченцы задержаны в Страсбурге из-за селфи
Фото: imago stock&people
Полиция Страсбурга задержала двух мужчин — выходцев из Чечни. Их подозревают в «оправдании терроризма».
Стражей порядка насторожило поведение молодых людей, когда те делали селфи возле Страсбургского собора, где сейчас работает традиционная рождественская ярмарка. Позируя, мужчины подняли указательные пальцы рук вверх, что полицейские расценили как симпатию к ИГ («Исламское государство», запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация), пишет DNA.
Издание отмечает, что этот жест часто используют радикальные исламисты и боевики. Молодые люди доставлены в отделение полиции, учтяняется, что один из них находится во Франции в статусе просителя убежища. Их дальнейшая участь будет решаться 28 ноября.
В посольстве России в стране сообщили, что пока французские власти не передавали информацию о задержании выходцев из Чечни, сообщает ТАСС.
Как писал News.ru ранее, в Москве двум гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета. Они арестованы на два месяца.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Страсбург , Чеченская Рес