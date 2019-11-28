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Вашингтон намерен сократить объем взносов в НАТО 

Российская Газета + ещё 1 47 минут назад
Вашингтон сократит взносы в НАТО
Фото: РИА Новости
Власти США планируют ощутимо сокращать объем финансирования НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на CNN. В последнее время об этом заявлял целый ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
Речь, по предварительным данным, идет о снижении доли финансирования расходов блока со стороны США с нынешних 22% до 16. Возместить разницу, по всей видимости, придется остальным странам-участницам блока.
"Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные военные операции​​​, — передает СNN со ссылкой на свои источники. — Это в значительной степени является символическим шагом, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик — около 2,5 миллиардов долларов. Он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% ВВП".
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Теги:
В мире , США , НАТО , CNN , РИА Новости
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