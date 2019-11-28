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В Раде усомнились в готовности Зеленского ко встрече с Путиным 

РИА Новости + ещё 2 12 минут назад
«Хочется, чтобы он был на равных с Путиным»
Фото: Reuters
Украинский депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что президент Владимир Зеленский не готов к отдельной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее в среду помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины на полях "нормандского" саммита 9 декабря в Париже. Путин и Зеленский несколько раз общались по телефону, но лично пока не встречались.
"Честно, я не знаю, готов ли наш президент к лобовой встрече с очень сильным, хитрым и опытным политиком. Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить. По моему мнению, наш президент пока не на равных с мировой политической элитой", — заявил Власенко в среду в эфире телеканала NewsOne.
"Нормандский" формат переговоров по Украине включает Украину, Россию, Германию и Францию. Нынешний саммит будет третьим, на втором саммите было принято соглашение "Минск-2".
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Юрий Ушаков , Сергей Власенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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