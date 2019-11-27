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Картина русской художницы Натальи Гончаровой ушла с молотка в Лондоне за $320 тыс. 

ТАСС + ещё 1 15 часов назад
Картину русской художницы продали в Лондоне за $320 тыс.
Фото: News.ru
Ранняя работа яркой представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962) "Березы" была в среду продана с торгов аукционного дома Bonhams за £250 тыс. ($320 тыс.). Об этом говорится на сайте аукционного дома.
"Березы", проданные за сумму, почти вдвое превышающую оценочную стоимость картины, были написаны 25-летней Гончаровой в 1906 году в период ее обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как говорится в комментарии Bonhams, данное полотно относится к серии работ, в которых Гончарова впервые применила свой технику отрывистых и плотных параллельных мазков, "предвещающих появление знаменитой примитивистской манеры художницы".
Среди самых дорогих реализованных лотов на торгах Bonhams были также две картины Николая Рериха (1874-1947) — "Горный пейзаж к картине "Шамбала" (1928-1929) и "Канченджунга" (1924), проданные за £138 тыс. ($178 тыс.) и £53 тыс. ($69 тыс.), соответственно.
Топ-лотом среди произведений декоративно-прикладного искусства оказался чайный сервиз на две персоны (тет-а-тет) Императорского фарфорового завода. На позолоченном сервизе, датированном 30-ми годами XIX века, стоит музейная маркировка императорского Аничкова дворца в Санкт-Петербурге.
Аукцион состоялся в рамках недели торгов предметами русского искусства, которые традиционно проходят в британской столице два раза в год — в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Bonhams, в ней также принимают участие такие дома, как Christie's, Sotheby's и MacDougall's. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.
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Комментарии 
Теги:
В мире , Наталья Гончарова , Николай Рерих
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