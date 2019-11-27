Особый статус Донбасса: Киев и ДНР начали диалог

Киев и руководство ДНР приступили к обсуждению поправок в закон об особом статусе Донбасса. Вероятно, на следующей встрече участники контактной группы рассмотрят уже подготовленный проект документа, в который будут включены все замечания и предложения обеих сторон. При этом, больше половины жителей ДНР и ЛНР хотят, чтобы эти территории вошли в состав России

Украинские власти и руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики в рамках встречи контактной группы в Минске приступили к обсуждению поправок в закон об особом статусе Донбасса.

В этой связи глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила надежду на то, что на следующей встрече в Минском формате участники контактной группы рассмотрят уже подготовленный проект документа, в который будут включены все замечания и предложения обеих сторон, передает ФАН.

Днем ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Киев отвергает предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает НСН.

Политик заявил, что его депутаты выступили с инициативой изменить закон об особом статусе Донбасса, которые ускорят мирное урегулирование конфликта, но их предложение рассматривать не хотят.

Медвечук отметил, что у «Оппозиционной платформы» имеется мирный план, который согласовывался в Донецке Луганске , а также в Москве

«Но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру», — сказал Медведчук.

Известно, что до этого контактная группа по Донбассу в Минске согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» (президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера ), которая призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Стоит отметить, что, хоть об окончании внутриукраинского военного конфликта в Донбассе говорить еще рано, но президент страны Владимир Зеленский добился разведения сил, соответственно, проведения встречи в нормандском формате. Она состоится 9 декабря в Париже. И, скорее всего, саммит принесет новый раунд переговоров и споров между Россией и Украиной касательно способов урегулирования ситуации.

Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко. По сути, пути к стабилизации уже определены и даже подписаны всеми сторонами — это минские соглашения. Документ существует с 12 февраля 2015 года, когда под ним свои подписи поставили лидеры Франции, Германии, России и Украины — Франсуа Олланд

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предполагает прекращение огня, отвод войск, обмен пленными, конституционную реформу, «предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», амнистию, проведение местных выборов в ДНР и ЛНР и, наконец, восстановление Украиной контроля над границей.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для прекращения боевых действий Украина должна «чем-то пожертвовать».

По словам депутата от партии «Слуга народа», для решения проблемы на компромисс должен пойти не только Киев, но и другая сторона — самопровозглашенные республики Донбасса. При этом он отметил, что Украина не готова рассматривать внесение изменений в конституцию страны «про особый статус Донбасса».

Гетманцев выразил мнение, что федерализация в конечном итоге приведет к распаду Украины. В то же время он признал, что разрешить конфликт в Донбассе силой оружия невозможно, и посоветовал отказаться от «иллюзий».

При этом, больше половины жителей ДНР и ЛНР хотят, чтобы эти территории вошли в состав России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего. Его результаты опубликовали в интернет-издании «Зеркало недели». Согласно размещенным сведениям, в составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей.

При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом». Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав этой страны с особым статусом.

По данным исследования общественного мнения, на вопрос о том, где должен быть закреплен особый статус Донбасса, 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% — что в отдельном законе. В издании пояснили, что 6,8% опрошенных вообще не слышали о минских соглашениях, а остальные затруднились ответить.

41,3% респондентов выразили мнение, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. 36,8% респондентов захотели, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, в то время как 14,2% — против подчинения этому государству.

Полной независимости самопровозглашенных республик хотят 16,2% опрошенных жителей республик.