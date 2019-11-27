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В Албании за сутки произошло 526 землетрясений 

Российская Газета 2 часа назад
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений
Фото: Reuters
С момента разрушительного землетрясения в Республике Албании, случившегося во вторник поздно ночью в 03:54 (05:54 по мск) в окрестностях города Дуррес, на территории государства Отделением сейсмологии Института наук в Тиране зафиксировано 526 подземных толчков меньшей интенсивности.
На данный момент все еще продолжаются спасательные операции, осуществляется извлечение людей из-под завалов, власти сообщают о 32 погибших и 658 раненых.
Правительство Албании официально объявило общенациональным днем траура 27 ноября. Премьер-министр страны Эди Рама распорядился ввести чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе, где был стихией нанесен наибольший ущерб.
В среду президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Албании Илиру Мете.
"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением, — отметил российский лидер. — Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Посольство Российской Федерации в Республике Албании также принесло соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу.
"В России с болью узнали о растущем числе пострадавших в результате произошедшего в Албании сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Глубоко скорбим по погибшим, — подчеркивается в сообщении посольства. — Наши мысли и сердца со всеми теми, кто выполняет свой служебный долг, вызволяя людей из-под завалов и ликвидируя последствия трагедии".
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Теги:
В мире , Происшествия , Владимир Путин , Албания , Дуррес , Тирана
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