В Албании за сутки произошло 526 землетрясений

С момента разрушительного землетрясения в Республике Албании , случившегося во вторник поздно ночью в 03:54 (05:54 по мск) в окрестностях города Дуррес , на территории государства Отделением сейсмологии Института наук в Тиране зафиксировано 526 подземных толчков меньшей интенсивности.

На данный момент все еще продолжаются спасательные операции, осуществляется извлечение людей из-под завалов, власти сообщают о 32 погибших и 658 раненых.

Правительство Албании официально объявило общенациональным днем траура 27 ноября. Премьер-министр страны Эди Рама распорядился ввести чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе, где был стихией нанесен наибольший ущерб.

В среду президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Албании Илиру Мете.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением, — отметил российский лидер. — Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Посольство Российской Федерации в Республике Албании также принесло соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу.