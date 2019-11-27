Джимми Картера выписали из больницы

Экс-президента США Картера выписали из больницы после операции

Картер выписан "после успешной операции по ослаблению давления на мозг, вызванного субдуральной гематомой", говорится в сообщении.

Картер продолжит восстановление дома. Он благодарен за добрые пожелания и записки, полученные им в больнице, уточнил центр.

Картер уже поставил рекорд долголетия среди бывших президентов США. С момента ухода с поста президента в 1981 году он занимается благотворительной деятельностью. В последние годы Картер перенес рак мозга и травмы при падении.