ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ

Россия запретила въезд французскому социологу

По словам Клеман, она прилетела в Москву вечером 27 ноября и узнала на паспортном контроле, что въезд в Россию ей запрещен.

Клеман отвели в отдельную комнату и вручили ей уведомление ФСБ о запрете на въезд в страну сроком на 10 лет «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Карин Клеман более 20 лет жила в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным . Сейчас Клеман замужем за Андреем Демидовым , бывшим сопредседателем независимого профсоюза «Учитель». Дочь Клеман является гражданкой России.

Социолог планировала принять участие в научной конференции и прочитать лекцию о движении «желтых жилетов».