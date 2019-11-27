ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман, сообщает «Коммерсант».
По словам Клеман, она прилетела в Москву вечером 27 ноября и узнала на паспортном контроле, что въезд в Россию ей запрещен.
Клеман отвели в отдельную комнату и вручили ей уведомление ФСБ о запрете на въезд в страну сроком на 10 лет «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».
Карин Клеман более 20 лет жила в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным. Сейчас Клеман замужем за Андреем Демидовым, бывшим сопредседателем независимого профсоюза «Учитель». Дочь Клеман является гражданкой России.
Социолог планировала принять участие в научной конференции и прочитать лекцию о движении «желтых жилетов».