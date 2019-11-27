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ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ
Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Журналистам издания Клеман рассказала, что о запрете на въезд пограничники сообщили ей на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Соответствующее уведомление ей вручили в отдельном помещении. Постановление, по ее словам, ссылается на пункт 1 части 1 статьи 27 Федерального закона №114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).
Социолог добавила, что о произошедшем она проинформировала посольство Франции и намерена оспорить запрет на въезд. «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям», — заявила Клеман, добавив, что ближайшим рейсом ее отправят обратно во Францию.
По словам Клеман, в Россию она ехала для участия в научной конференции. Она собиралась прочитать в Санкт-Петербурге лекцию о движении «желтых жилетов».
В мае 2019 года Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Как писал «Коммерсантъ», Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.
Карин Клеман — известный французский и российский социолог. В России она жила с 1996-го по 2018 год. В 2002–2009 годах была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, а сейчас состоит в браке с Андреем Демидовым — долгое время он был сопредседателем независимого профсоюза «Учитель».
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Теги:
В мире , Андрей Демидов , Олег Шеин , Карин Клеман , Виктория Нуланд , ФСБ , Госдума , Аэропорт Шереметьево
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