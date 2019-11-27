ФСБ запретила французскому социологу въезд в РФ

ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман . Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналистам издания Клеман рассказала, что о запрете на въезд пограничники сообщили ей на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево . Соответствующее уведомление ей вручили в отдельном помещении. Постановление, по ее словам, ссылается на пункт 1 части 1 статьи 27 Федерального закона №114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).

Социолог добавила, что о произошедшем она проинформировала посольство Франции и намерена оспорить запрет на въезд. «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям», — заявила Клеман, добавив, что ближайшим рейсом ее отправят обратно во Францию.

По словам Клеман, в Россию она ехала для участия в научной конференции. Она собиралась прочитать в Санкт-Петербурге лекцию о движении «желтых жилетов».

В мае 2019 года Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд . Как писал «Коммерсантъ», Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.