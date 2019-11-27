Трамп предстал в образе боксера

Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма «Рокки»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter отредактированную фотографию главного героя фильма "Рокки" с лицом главы вашингтонской администрации.

Трамп не сопроводил изображение какими-либо пояснениями. Ранее он уже размещал на своей странице в этой соцсети отредактированные фотоснимки и коллажи, которые создавали его консервативные сторонники.

Американский лидер опубликовал изображение примерно через час после того, как он прибыл в свой гольф-клуб в штате Флорида. Президент вместе с семьей во вторник отправился в свое поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) отмечать День благодарения.