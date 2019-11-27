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Позицию Киева по обмену заключенными назвали деструктивной 

Lenta.ru 1 час назад
В ДНР оценили позицию Киева по обмену заключенными
Фото: РИА Новости
Киев занимает деструктивную позицию во время переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Об этом заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.
В ведомстве считают, что Украина затягивает осуществление обмена, объясняя это процедурными и формальными проблемами. При этом в МИД республики выразили надежду, что эти вопросы смогут быть решены и согласованы к следующему заседанию трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по обмену пленными Ольга Кобцева также отмечает, что в ходе прошедшего 27 ноября заседания ТКГ достичь прогресса в вопросе обмена не удалось. При этом она указала на готовность ЛНР к продолжению диалога и реализации договоренностей по обмену «всех на всех».
Ранее стало известно, что Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех». При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных.
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.
Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
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Теги:
В мире , Ольга Кобцева , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Киев
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