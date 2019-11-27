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Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными 

Lenta.ru 2 часа назад
РФ и Украина договорились о новом обмене заключенными
Фото: ТАСС
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех», отмечают четыре знакомых с ходом переговоров источника издания. При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных, говорит один из них. По его словам, списки для обмена на данный момент согласованы и утверждены. В настоящее время стороны занимаются регулированием юридической стороны вопроса, поскольку подготовленные для обмена лица имеют различный процессуальный статус.
По словам близкого к офису президента Украины источника, вопрос обмена заключенными будет обсуждаться во время предстоящей встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Кроме того, прогресс в этом вопросе может быть отражен в коммюнике, принятие которого возможно по итогам встречи в «нормандском формате».
В предыдущий раз обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Его провели по формуле «35 на 35». В рамках него были освобождены задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие заключенные.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран «четверки» должны состояться 9 декабря в Париже. Кроме того, в рамках саммита может состояться отдельная встреча Путина и Зеленского, о чем ранее сообщили в Кремле. Возможность проведения этой встречи допускает и сам президент Украины.
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Теги:
В мире , Григорий Березкин , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Киев , Москва
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