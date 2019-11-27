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Политика

СМИ: власти Ирана в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с ЦРУ 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Среди протестующих иранцев нашли агентов ЦРУ
Фото: Reuters
Иранские власти утверждают, что в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщило в среду агентство ISNA со ссылкой на министерство информации республики.
Отмечается, что задержанные занимались сбором информации о ходе протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж. Они были выявлены и задержаны до того, как осуществили свои планы.
15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за л, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.
После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
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Теги:
В мире , ЦРУ , Иран
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