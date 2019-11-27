Пока вы не уснули: Украина в панике из-за российского газа 

Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и Украины в недавнем телефонном разговоре обсудили тему возвращения военных кораблей, но не коснулись вопроса «пропавшей» с них сантехники, сообщает РИА Новости.
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
На саммите «нормандской четверки» Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом. Об этом на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 27 ноября. Трансляцию мероприятия вел телеканал RT.
Украина испугалась российского газа
Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала от властей не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это попыткой вернуть страну на «газовую иглу». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.
«В России есть традиция — врать»
Иностранные СМИ назвали Россию «гангстерским государством», в котором не знают, что такое чистый спорт.
Лишили гражданства? Поворот в деле Дерипаски
Представитель российского бизнесмена Олега Дерипаски опроверг информацию о лишении его гражданства Кипра. Об этом он сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая в новом году будет двухдневными, так как выходные продлятся с 1 по 8 января. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Иван Шкловца сообщает «Интерфакс».
В центре Москвы найдены останки шести человек
Более 90 фрагментов человеческих костей обнаружены при земляных работах на Средней Калитниковской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
В Apple признали Крым российским
Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что американская корпорация Apple исправила данные о территориальной принадлежности Крыма во всех своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Об этом сообщает ТАСС.
Эту рыбу русские едят, а норвежцы кормят ею собак
Норвежские специалисты продолжают бить тревогу из-за вторжения русской горбуши, которая вытесняет норвежского атлантического лосося. В Норвегии эта рыба считается паразитом, и люди ее не едят. А вот в российском интернете — миллион рецептов разных блюд из горбуши, сообщает NRK (Норвегия).
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по открытой сегодня платной трассе М-11 составит 1350 рублей, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Тариф распространяется на все легковые автомобили, сообщает ТАСС.