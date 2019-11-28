Макрон ответил на письмо Путина

По данным издания, в ответе Макрона на письмо Путина отмечается, что президент Франции будет придерживаться курса НАТО по вопросу ядерной безопасности в Европе, но при этом рассмотрит предложение Путина.

Макрон заявил, что предложение Кремля заслуживает «тщательного изучения». Французский лидер предложил многосторонние обсуждения со всеми заинтересованными государствами. Он подчеркнул, что для контроля выполнения моратория потребовались бы «заслуживающие доверия, надежные и взаимные меры».

Как сообщал «Рамблер», Путин 19 сентября направил лидерам нескольких десятков стран письмо, в котором предложил ввести мораторий на развертывание в Китае, Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Среди адресатов послания оказались глава европейской дипломатии Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Ранее в РФ уже предлагали НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. Как писал «Коммерсант», в НАТО не рассматривали это всерьез, считая, что Россия такие ракеты у себя уже развернула. Однако из письма Путина следует, что Москва готова обсудить проверочные мероприятия.