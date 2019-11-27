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На Украине нашли защитника для государственного языка 

Lenta.ru + ещё 2 20 минут назад
На Украине назначен «языковой омбудсмен»
Фото: ТАСС
Кабинет министров Украины назначил первого уполномоченного по защите государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Должность омбудсмена заняла Татьяна Монахова. Известно, что она является уроженкой города Николаев, где также закончила педагогический университет по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы». На момент утверждения ее кандидатуры на пост уполномоченного по защите украинского языка она работала заведующей кафедрой журналистики в одном из университетов Николаева.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Кроме того, законом предусматривается создание специальной «языковой комиссии» и должности уполномоченного по защите языка. Занявшая эту должность Монахова будет обязана защищать право украинцев «на повсеместное использование украинского языка, получение информации и услуг на украинском, а также контролировать соблюдение норм языкового законодательства».
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Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Алексей Гончаренко , Татьяна Монахова , Правительство Украины
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