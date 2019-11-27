На Украине назначен «языковой омбудсмен»

На Украине нашли защитника для государственного языка

Должность омбудсмена заняла Татьяна Монахова . Известно, что она является уроженкой города Николаев, где также закончила педагогический университет по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы». На момент утверждения ее кандидатуры на пост уполномоченного по защите украинского языка она работала заведующей кафедрой журналистики в одном из университетов Николаева.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко . Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Кроме того, законом предусматривается создание специальной «языковой комиссии» и должности уполномоченного по защите языка. Занявшая эту должность Монахова будет обязана защищать право украинцев «на повсеместное использование украинского языка, получение информации и услуг на украинском, а также контролировать соблюдение норм языкового законодательства».