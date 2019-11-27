«Лучше молиться, чем вещать»: журналистка обратилась к Папе римскому

Лучше молиться, чем вещать: украинская журналистка дала совет Папе римскому

Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие. Папа Римский Франциск, чтобы уйти от вопроса о создании Энциклик о ненасилии, рассказал, что вся проблема Украины и России — в обмене пленными, а на Донбассе уже формируется новый режим. Воистину, некоторым лучше молиться, чем вещать, — считает Соколовская.

26 ноября папа римский Франциск назвал примером успешных переговоров соглашение по обмену заключёнными между Россией и Украиной. Он отметил, что позитивным сигналом для взаимоотношений двух стран может стать рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса.

Франциск неоднократно призывал к прекращению огня на юго-востоке Украины. Он также организовывал сборы пожертвований для пострадавшего населения, писал News.ru.