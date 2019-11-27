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Лучше молиться, чем вещать: украинская журналистка дала совет Папе римскому 

News.ru + ещё 3 1 час назад
«Лучше молиться, чем вещать»: журналистка обратилась к Папе римскому
Фото: globallookpress.com
Украинский политический обозреватель Янина Соколовская призвала МИД Украины послать Ватикану ноту протеста после того, как Папа римский Франциск заявил о том, что в Донбассе формируется новый режим. Она считает, что понтифику лучше молиться, чем публично высказываться в том, в чём он не смыслит.
Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие. Папа Римский Франциск, чтобы уйти от вопроса о создании Энциклик о ненасилии, рассказал, что вся проблема Украины и России — в обмене пленными, а на Донбассе уже формируется новый режим. Воистину, некоторым лучше молиться, чем вещать, — считает Соколовская.
26 ноября папа римский Франциск назвал примером успешных переговоров соглашение по обмену заключёнными между Россией и Украиной. Он отметил, что позитивным сигналом для взаимоотношений двух стран может стать рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса.
Франциск неоднократно призывал к прекращению огня на юго-востоке Украины. Он также организовывал сборы пожертвований для пострадавшего населения, писал News.ru.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Янина Соколовская , ФРАНЦИСК , МИД
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