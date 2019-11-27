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Президент Литвы дал совет Зеленскому 

Рамблер 25 минут назад
Президент Литвы дал совет Зеленскому
Фото: РИА Новости
Президент Литвы Гитанас Науседа дал рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому, как ему стоит вести себя на переговорах лидеров стран «нормандской четверки», сообщает газета «Взгляд». Советы прозвучали в ходе совместного брифинга глав двух государств в Вильнюсе.
Наседа подчеркнул, что Зеленскому не стоит идти на уступки, которые «могут нанести вред Украине». Он также добавил, что одобряет позицию украинского коллеги по поводу сохранения санкций против России.
При этом политик заявил, что результат переговоров представителей «нормандской четверки» способен уменьшить напряжение на Донбассе, на что он собственно и надеется.
Как сообщал «Рамблер», встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. В ней примут участие Путин, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Зеленский отмечал, что «все против» его встречи с Путиным, но она необходима для завершения конфликта в Донбассе.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Прибалтика , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Деловая газета "Взгляд" , Литва
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