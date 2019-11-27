Президент Литвы дал совет Зеленскому

Президент Литвы Гитанас Науседа дал рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому , как ему стоит вести себя на переговорах лидеров стран «нормандской четверки», сообщает газета «Взгляд». Советы прозвучали в ходе совместного брифинга глав двух государств в Вильнюсе.

Наседа подчеркнул, что Зеленскому не стоит идти на уступки, которые «могут нанести вред Украине». Он также добавил, что одобряет позицию украинского коллеги по поводу сохранения санкций против России.

При этом политик заявил, что результат переговоров представителей «нормандской четверки» способен уменьшить напряжение на Донбассе, на что он собственно и надеется.