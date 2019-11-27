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Глава ЛНР назвал условие для начала диалога с Киевом 

РИА Новости 2 часа назад
Пасечник назвал условие для начала диалога с Киевом
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР готова к диалогу с Киевом при условии, что тот продлит действие закона об особом статусе Донбасса.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"Продление действия закона об особом статусе является одним из пунктов минских соглашений. Если Украина будет его продлять, то, согласно действующему законодательству, это должно быть согласовано с нашими представителями контактной группы в Минске", — заявил Пасечник ходе прямой линии.
Глава ЛНР подчеркнул, что на сегодняшний день минские соглашения являются основной площадкой для переговорного процесса между республиками Донбасса и Киевом. "Если Киев пойдет на эти соглашения и действие особого статуса Донбасса будет продлено, мы готовы к дальнейшему диалогу, к дальнейшему выполнению минских соглашений. Безусловно, мы желаем как можно быстрее закончить войну в Донбассе, и закончить ее мирным путем", — дополнил Пасечник.
Глава республики уточнил, что помимо того, что закон необходимо продлить, его необходимо еще зарегистрировать в конституции Украины. "Если же Киев не пойдет на такие соглашения и не будет продлять Закон об особом статусе Донбасса, на нашей жизни особо это никак не отразится. Мы вместе с вами, вся республика приняли решение на интеграцию с Российской Федерацией. Мы уверенно движемся в этом направлении на интеграцию с Российской Федерацией… Отказ от продления этого закона никак на нашу жизнь не повлияет", — резюмировал Пасечник.
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Теги:
В мире , Леонид Пасечник , Верховная Рада , Киев
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