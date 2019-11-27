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Асад посмеялся над словами Трампа о ликвидации лидера ИГ 

Lenta.ru 1 час назад
Асад посмеялся над словами Трампа о ликвидации лидера ИГ
Фото: Reuters
Президента Сирии Башара Асада рассмешил вопрос о том, благодарен ли он США за помощь в ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает газета Paris Match.
Главу республики спросили о том, действительно ли Дамаск указал Вашингтону на местонахождение лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. «Это лишь одна из милых шуточек Трампа», — ответил Асад. Он добавил, что нужно задавать другие вопросы: например, о том, действительно ли Штаты ликвидировали главу группировки.
Сирийского президента также спросили о том, смогло бы правительство продолжать восьмилетнюю гражданскую войну без помощи России и Ирана. Он ответил, что помощь союзников уменьшила потери и помогла вернуть некоторые территории.
Однако, по его словам, гипотетический вопрос в данном случае неуместен. Асад сравнил это с попыткой предсказать результат теннисного турнира, «который иногда трудно предугадать даже с участием двух игроков, не говоря уже о войне с десятками сторон и сотнями тысяч бойцов».
В конце октября сирийский президент уже заявлял о том, что сомневается в убийстве аль-Багдади. Он отметил, что Дамаск «узнал о своей "помощи" США исключительно из сообщений в СМИ». В Минобороны России также усомнились в ликвидации главаря ИГ. В ведомстве считают, что аль-Багдади не мог спокойно пребывать на территории, где его якобы ликвидировали.
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. Американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , Дамаск , Сирия , США
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