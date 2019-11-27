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СМИ: во Франции фермеры на тракторах решили блокировать дороги, ведущие к Парижу 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Сотни протестующих фермеров блокировали дороги к Парижу
Фото: globallookpress.com
Сотни французских фермеров, недовольных аграрной политикой властей, отправились на тракторах в среду утром в Париж для проведения акции протеста. Как сообщила радиостанция France Info, протестующие уже заблокировали несколько основных дорог парижского региона.
В акции принимают участие фермеры из регионов О-де-Франс, Нормандия, Гранд-Эст, Центр — Долина Луары, Бургундия — Франш-Конте. На тракторах установлены таблички, на которых написано "Макрона к ответу!", "Спасите своего фермера".
Акция организована национальной федерацией синдикатов землевладельцев при участии профсоюза "Молодые фермеры региона Иль-де-Франс".
Участники демонстрации протестуют против принятого в прошлом году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который, по их словам, "не улучшил положение фермеров". Они призывают власти "выполнить их обязательства и превратить обещания в конкретные действия". Представители некоторых профсоюзов потребовали встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, выступивший в среду в эфире радиостанции Europe1, заявил, что понимает гнев аграриев, испытывающих трудности.
Аналогичные акции протеста запланированы в этот день в других городах, в частности, в Лионе и Тулузе. Ожидается, что акции завершатся к вечеру.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , радио Europe1 , Нормандия , Франция
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