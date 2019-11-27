Хватит бить посуду и радовать Путина: скандал в ЕС

Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном

Для некоторых журналистов нет ничего интереснее, чем подглядывать в замочную скважину за личными отношениями ведущих мировых политиков, и зачастую результатом публикации этих подглядываний являются масштабные международные скандалы. Вот и публикация The New York Times о жуткой личной ссоре между Ангелой Меркель Эммануэлем Макроном стала не только поводом для сплетен и официальных заявлений немецкого правительства, но и поводом для беспокойства о будущем Европейского союза

В изложении американских журналистов ссора между канцлером Германии и президентом Франции выглядит как конфликт, вызванный чрезмерно независимой (и местами — прямо антиамериканской) политикой и амбициями французского лидера, а последней каплей стали слова Макрона о том, что у НАТО "умер мозг".

Впрочем, как справедливо отмечают авторы The New York Times, список претензий к амбициям Франции состоит не из одного пункта, и поводов для гнева у Ангелы Меркель более чем достаточно.

Источники американского издания утверждают, что канцлер заявила Макрону буквально следующее:

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике", — сказала г-жа Меркель. — Но я усталa собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить чашку чая вместе" (цитата по The New York Times).

Стоит отметить определенный аристократизм высказывания немецкого лидера, которая (если информация The New York Times верна) использовала риторический прием, более подходящий для британского монарха, чем для немецкого канцлера, но ее метафора действительно бьет в цель: проказник Макрон однозначно занимается битьем посуды из сервиза "мамочки Меркель".

Однако маловероятно, что такие увещевания остановят "деструктивную политику" Макрона. Дело в том, что его действия (начиная от торговой войны с Вашингтоном и заканчивая заявлениями о том, что у НАТО "умер мозг") — это не капризы амбициозного и несдержанного политика, а часть вполне по-своему логичного (хотя и очень амбициозного и рискованного) плана переформатирования Европейского союза, а также резкого усиления роли Франции на мировой арене. В этом контексте "разбитые чашки", на которые якобы указывала Меркель, — это не проблема и даже не побочный эффект действий официального Парижа. Битье чашек — это как раз цель.

Список битой посуды довольно внушителен: уже упомянутое НАТО (в дееспособности которого у Макрона большие сомнения), Брекзит (именно Макрон настаивал на том, чтобы вытолкнуть Великобританию из ЕС как можно быстрее и больнее для Лондона), блокирование расширения Евросоюза на Балканы, но самое главное — это французское видение будущего Евросоюза, которое с революционным напором рвет в лоскуты немецкое представление о том, что можно и чего нельзя.

Показательно, что источники американской прессы приводят защиту Макрона только по одному из поводов германо-французской ссоры. Президент Франции якобы объяснил Меркель, что на предстоящем лондонском саммите НАТО он не сможет делать вид, что США и Турция ведут себя в интересах остальных стран — членов альянса.

Забавно, что эксперты, опрошенные The New York Times, подтверждают: вопросы, поднятые французским лидером, по всем направлениям европейской политики вполне обоснованны. Так же как обоснованна и его критика НАТО. Но они же считают, что "такое нельзя говорить вслух". На логичный вопрос, почему такие вопросы нельзя озвучивать, они дают прекрасный ответ, который в разных формах сводится к одному тезису: признание проблем НАТО или Евросоюза радует Москву, а Москву радовать нельзя.

Получается очень неприглядная картина: в официальном мире европейской, американской, а также части российской прессы Россия — это "угасающая страна с падающим населением, хрупкой экономикой, у которой нет своего Голливуда и перспектив". Но при этом ведущие аналитики и официальные лица Европы, которым дают высказаться на страницах ведущего американского издания, требуют от президента Франции в буквальном смысле заткнуться, только чтобы не радовать эту самую Россию. В этом пристальном и эмоционально заряженном внимании к российской реакции и оценкам российского руководства (а также российских государственных СМИ) чувствуется зримое, яркое, чистосердечное признание в том, что все рассказы о "никому не нужной, увядающей, никому не страшной и никому не интересной России" — просто ложь.

The New York Times, например, пишет о нежелании Макрона пускать в ЕС балканские страны:

"Все это вызвало некоторый восторг у посла России в Европейском союзе Владимира Чижова, который высоко оценил замечания Макрона и его вето на переговоры о вступлении в Европейский союз Северной Македонии и Албании, которое Москва уже много лет старается предотвратить. Москва также работала над тем, чтобы подорвать НАТО и не допустить его расширения на Балканы, в Грузию и Украину".

Официальный Берлин попробовал купировать скандал, вызванный публикацией деталей ссоры Меркель и Макрона. Как сообщает Yahoo Finance, "на правительственной пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Штеффен Зайберт заявил, что между канцлером и Макроном не было "ни жалоб, ни злости, ни раздоров". Он назвал Францию самым важным другом и партнером Германии в Европе".

Проблема в том, что экспертное сообщество (по крайней мере, на Западе) склоняется к другой интерпретации франко-германских отношений:

"Я не видела их на таком низком уровне уже давно. Я редко видела такую обиду и отсутствие взаимопонимания", — цитирует The New York Times слова аналитика по вопросам безопасности ведущего немецкого экспертного центра "Немецкий институт международных отношений и безопасности" (Stiftung Wissenschaft und Politik), который консультирует бундестаг и правительство Германии по вопросам европейской политики и НАТО.

Западные эксперты с ужасом ждут, что Макрон не только не остановится, но и пойдет дальше. От него ждут, что его следующим шагом в деле отделения Евросоюза от США станет заявление о том, что "ядерным прикрытием" Европы будет впредь заниматься Франция, а не США.

Самое интересное, что и в этом случае экспертов беспокоит в основном то, насколько сильно это понравится России:

"Мистер Макрон любит быть подрывным и задавать вопросы, которые другие не задают, по крайней мере на публике. Но если он сделает это в вопросе ядерного сдерживания, сказала г-жа Мейджор (эксперт "Немецкого института международных отношений и безопасности". — Прим. ред.) — "это будет шампанское на льду в Москве".

Если так будет продолжаться дальше, то следующим шагом будет медийная кампания против президента Франции, а ее основным тезисом будет "Макрон — агент Путина", ибо признать то, что какой-то европейский лидер может искренне хотеть сделать Евросоюз самостоятельным и мощным геополитическим игроком, западные СМИ, политики и эксперты просто не могут. А для России такая ситуация, пожалуй, очень выгодна. Пусть европейцам и дальше из каждого утюга говорят о том, что "агенты Кремля" — это те, кто защищает их от балканских мигрантов и от необходимости платить за содержание американской армии. Лучшего пиара для России придумать невозможно.