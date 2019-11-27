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Новости Москвы

Взрыв произошёл на химзаводе в Техасе 

News.ru 56 минут назад
Взрыв произошёл на химзаводе в Техасе
Фото: SIUIntelligence/twitter.com
Взрыв прогремел на химическом заводе в округе Джефферсон американского штата Техас.
Волной от взрыва выбило стёкла в домах, расположенных более чем в двух километрах от предприятия, пишет The Mirror.
Жители города Порт-Нечес рассказали, что случившееся было похоже на «подрыв бомбы». Часть людей была эвакуирована, о возможных пострадавших пока не сообщается.
Ранее News.ru писал, что взрывом на химзаводе в штате Иллинойс были повреждены несколько зданий, один человек погиб.
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Теги:
В мире , Происшествия , США
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