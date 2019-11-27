Взрыв произошёл на химзаводе в Техасе

Взрыв прогремел на химическом заводе в округе Джефферсон американского штата Техас.

BREAKING: Explosion rocks Jefferson County



An explosion and fire is reported at a Jefferson County plant. pic.twitter.com/WXSlrwmaDZ— KFDM News (@kfdmnews) 27 ноября 2019 г. Волной от взрыва выбило стёкла в домах, расположенных более чем в двух километрах от предприятия, пишет The Mirror.

Жители города Порт-Нечес рассказали, что случившееся было похоже на «подрыв бомбы». Часть людей была эвакуирована, о возможных пострадавших пока не сообщается.

Ранее News.ru писал, что взрывом на химзаводе в штате Иллинойс были повреждены несколько зданий, один человек погиб.