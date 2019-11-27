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На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple 

RT на русском + ещё 30 28 минут назад
На Украине отреагировали на признание Крыма в Apple
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
Как отметил министр, Apple стоит придерживаться высоких технологий и развлечений, поскольку глобальная политика не их сильная сторона.
«Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время, какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот какое чувство, когда вы называете Крым российской землей», — написал Пристайко в Twitter.
27 ноября в Государственной думе сообщили, что Apple полностью устранила претензии депутатов по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».
Весной в Госдуме заявляли, что Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Теги:
В мире , Украина , Вадим Пристайко , МИД , Госдума , Apple , Республика Крым , Севастополь
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