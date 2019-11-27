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Тела мигрантов из «фуры смерти» доставлены во Вьетнам 

News.ru 30 минут назад
«Фура смерти»: тела доставлены на родину
Фото: Reuters
Тела 16 мигрантов, найденные в «фуре смерти» в британском городе Грейс, доставлены во Вьетнам. Об этом сообщило Министерство иностранных дел азиатской страны.
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Из Международного аэропорта Нойбай близ Ханоя их отправят в провинции Нгеан, Хатинь и Куангбинь, отмечает Reuters. Тела 23 погибших пока остаются в Соединённом Королевстве. Власти двух стран продолжают процесс их репатриации на родину.
Уточняется, что родственникам возвращение каждого из тел во Вьетнам обойдётся в $2830.
Как писал News.ru, 23 октября британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.
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Теги:
В мире , Reuters , Вьетнам
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