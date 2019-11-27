«Фура смерти»: тела доставлены на родину

Тела мигрантов из «фуры смерти» доставлены во Вьетнам

Тела 16 мигрантов, найденные в «фуре смерти» в британском городе Грейс, доставлены во Вьетнам . Об этом сообщило Министерство иностранных дел азиатской страны.

Из Международного аэропорта Нойбай близ Ханоя их отправят в провинции Нгеан, Хатинь и Куангбинь, отмечает Reuters. Тела 23 погибших пока остаются в Соединённом Королевстве. Власти двух стран продолжают процесс их репатриации на родину.

Vietnam receives first bodies found in British truck — Reuters https://t.co/KiNA9WqKCZ— Yakov Koltovskoy (@KoltovskoyYakov) 27 ноября 2019 г.

Уточняется, что родственникам возвращение каждого из тел во Вьетнам обойдётся в $2830.

Как писал News.ru, 23 октября британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.