Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Медведчук объяснил, что депутаты "Оппозиционной платформы" предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, которые приблизят страну к мирному урегулированию конфликта, но их правки никто не рассматривает.

"У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру", — сказал Медведчук во вторник в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, Zik и "Интер".

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ , экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.