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Четыре страны обратились к России с заявлением по Азовскому морю 

BFM.RU + ещё 1 58 минут назад
Четыре страны обратились к России с требованием
Фото: ТАСС
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины, передает РБК.
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.
В нем также отмечается положительный характер «настойчивых усилий» Украины решить конфликт в Донбассе мирным путем, что «в интересах украинского народа и Европы в целом». Министры указали на важность политического решения конфликта и, в частности, выполнения минских договоренностей в полном объеме и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи.
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Комментарии98 
Теги:
В мире , Политика , Литва , Швеция , Эстония
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