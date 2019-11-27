Четыре страны обратились к России с требованием

Четыре страны обратились к России с заявлением по Азовскому морю

Литвы, Швеции и Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины, передает РБК.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается положительный характер «настойчивых усилий» Украины решить конфликт в Донбассе мирным путем, что «в интересах украинского народа и Европы в целом». Министры указали на важность политического решения конфликта и, в частности, выполнения минских договоренностей в полном объеме и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи.